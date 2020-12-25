25 декабря 2020, 17:33
Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прибывших из Великобритании
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о введении двухнедельного карантина для прибывающих из Великобритании. Такое решение было принято в связи с выявлением в этой стране нового штамма коронавирусной инфекции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о введении двухнедельного карантина для прибывающих из Великобритании. Такое решение было принято в связи с выявлением в этой стране нового штамма коронавирусной инфекции.
Согласно распоряжению главного санитарного врача, всем прибывшим в Россию из стран Соединенного Королевства придется соблюдать режим изоляции в течение 14 суток. Исключение сделано только для членов экипажей воздушных судов.
Ранее Россия и ряд других стран временно приостановили прямое авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса нового типа, который оказался на 70% заразнее прежних мутаций.