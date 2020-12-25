Петербургского историка-расчленителя приговорили к 12 годам лишения свободы
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки этого же вуза Анастасии Ещенко. Историка приговорили к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки этого же вуза Анастасии Ещенко. Историка приговорили к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Суд признал Олега Соколова виновным в убийстве своей сожительницы и незаконном хранении оружия.
Гособвинение просило суд приговорить историка к 15 годам лишения свободы.
Олег Соколов в ходе судебного разбирательства признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, но заявил, что оно было «спонтанным и не контролируемым», так как девушка оскорбляла его детей.
Напомним, что историк после убийства своей сожительницы пытался избавиться от тела, расчленив его не куски. Его задержали при попытке утопить в реке руки погибшей.