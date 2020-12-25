25 декабря 2020, 16:44
Гособвинение запросило для футболиста Романа Широкова 1 год и 10 месяцев за нападение на арбитра
Адвокат пострадавшего рефери Никиты Данченкова Александр Островский сообщил, что обвинитель также попросил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 150 тысяч рублей
Гособвинение запросило у суда наказание для футболиста Романа Широкова в виде одного года и 10 месяцев ограничения свободы по делу о нападении на арбитра.
Адвокат пострадавшего рефери Никиты Данченкова Александр Островский сообщил «Чемпионату», что обвинитель также попросил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 150 тысяч рублей.
Инцидент с участием Романа Широкова произошел 10 августа во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Футболист счел, что на нем были нарушены правила в штрафной площади, однако судья отказался назначить пенальти. Широков разозлился и стал угрожать судье. Арбитр показал спортсмену красную карточку, а тот в ответ напал на него.