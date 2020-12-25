СКР опубликовал свою версию «проникновения» Любови Соболь в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева
Следственное управление СК по Москве выпустило официальное сообщение по делу, которое было возбуждено в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Ее обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия
Следственное управление СК по Москве выпустило официальное сообщение по делу, которое было возбуждено в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Ее обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.
По версии следствия, группа лиц, среди которых была Любовь Соболь, «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины», для чего незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.
Затем Соболь «ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь брошенной женой с маленьким ребенком, и прошла в подъезд жилого дома». Когда хозяйка квартиры открыла дверь, то сотрудница ФБК якобы оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Далее Соболь обошла квартиру, снимая свои действия на камеру смартфона, и скрылась с места происшествия.
Напомним, инцидент произошел 21 декабря. В тот день Любовь Соболь приехала к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева (фигурант независимого расследования об отравлении Алексея Навального), чтобы задать ему несколько вопросов. Силовик дверь открывать отказался, а из соседней квартиры вышла Галина Субботина, которую СМИ называют тещей Кудрявцева. Именно по ее заявлению было возбуждено уголовное дело против Соболь.