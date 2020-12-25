В Кремле отказались комментировать отчет врачей «Шарите» об отравлении Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать доклад врачей берлинской клиники «Шарите» об отравлении Алексея Навального и его лечении, опубликованный в ведущем медицинском издании Lancet
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать доклад врачей берлинской клиники «Шарите» об отравлении Алексея Навального и его лечении, опубликованный в ведущем медицинском издании Lancet.
«Мы медицинские издания не читаем», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».
Журналисты в ответ сообщили представителю Кремля, что в этом докладе содержится информация, которую российские власти запрашивали у Германии по делу Навального.
«Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Её по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось», - возразил г-н Песков.
В докладе немецких врачей говорится, что случая с Навальным стал первым, когда медикам удалось детально понаблюдать за отравленным «Новичком» пациентом. В организме оппозиционера врачи «Шарите» выявили ингибитора холинэстеразы, следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок» и атропин, который, скорее всего, и спас жизнь политику. Его ввели врачи омской «скорой помощи», которые забирали Навального из самолета в тяжелом состоянии. То есть медики сразу определили, что оппозиционер был отравлен, хотя позже руководство больницы стало отрицать этот факт.