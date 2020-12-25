Стоимость салата «Оливье» за год выросла на 6,8%
В России стоимость салата «Оливье», который считается главным новогодним блюдом, за год выросла на 6,8%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина со ссылкой на расчеты по методике «индекса оливье»
В России стоимость салата «Оливье», который считается главным новогодним блюдом, за год выросла на 6,8%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина со ссылкой на расчеты по методике «индекса оливье».
Стоимость «Оливье» рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту. В рецепт входят 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 100 граммов лука и 200 граммов майонеза.
Глава финансового регулятора в эфире телеканала RTVI сообщила, что по итогам года указанные ингредиенты подорожали с 326 рублей до 348 рублей.
Основной рост цен пришелся на картофель и морковь, которые подорожали на 29 и 24 процента соответственно. Яйца и майонез подорожали на 9%, а лук – на 5%.