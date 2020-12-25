В России около 20% малообеспеченных семей не получают помощи от государства
В России около 20% малоимущих семей в период с 2014 по 2018 год не получили никаких социальных выплат от государства. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об итогах государственной политики, направленной на снижение бедности
В России около 20% малоимущих семей в период с 2014 по 2018 год не получили никаких социальных выплат от государства. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об итогах государственной политики, направленной на снижение бедности.
В Счетной палате отметили, что политика властей в области борьбы с бедностью недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности. Кроме того, исполнители не оценивают результативность применяемых мер.
Аудиторы рекомендовали Министерству труда провести анализ и систематизацию имеющейся системы социальной поддержки и определить критерии их получения. Также ведомству рекомендовано прорабатывать признаки получателей социальных пособий так, чтобы адресатами господдержки становились в первую очередь малоимущие.
Счетная палата также выяснила, что большая часть социальных программ либо не влияет на уровень бедности в стране, либо их эффект в борьбе с нищетой не доказан.
В докладе СП говорится и об отсутствии данных об эффективности таких мер поддержки населения, как выплата материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставление льготной ипотеки многодетным семьям и ежемесячные выплаты малоимущим гражданам.
Глава ведомства Алексей Кудрин считает, что адресная социальная помощь могла бы существенно снизить бедность в России, позволив охватить больших круг людей, чьи доходы составляют ниже прожиточного минимума.