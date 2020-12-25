Подольский суд приговорил экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам колонии
Подольский горсуд приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Юферова
Подольский горсуд приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Юферова.
Напомним, что гособвинение просило для Александра Шестуна наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Супруга экс-чиновника Юлия Шестун назвала такой срок по экономическим статьям беспрецедентным.
Александра Шестуну признали виновным в получении взятки в особ крупном размере, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконной предпринимательской деятельности.
Экс-глава Серпуховского района своей вины не признает и считает уголовное дело местью со стороны высокопоставленных чиновников и силовиков за отказ добровольно уйти в отставку.
Еще до своего ареста Александр Шестун опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал об оказываемом на него давлении со стороны начальника Управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, главы Управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева и главы администрации Московской области Михаила Кузнецова. Шестун также опубликовал запись телефонного разговора с Ткачевым, который угрожал чиновнику уголовными делами, если он «по-хорошему» не уйдет в отставку.