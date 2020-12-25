Фигурант расследования об отравлении Навального купил квартиру через два месяца после покушения на политика
Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, который фигурирует в независимом расследовании об отравлении Алексея Навального, стал собственником новой квартиры за 7,5 млн рублей через два месяца после покушения на политика
Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, который фигурирует в независимом расследовании об отравлении Алексея Навального, стал собственником новой квартиры за 7,5 млн рублей через два месяца после покушения на политика.
Квартира №38 в доме на Суздальской улице, в которую звонила юрист ФБК Любовь Соболь, находится в собственности у сына, жены и тещи Константина Кудрявцева. Самому силовику принадлежит соседняя квартира №37. Он купил ее 28 октября 2020 года.
«Да, это не вилла в Дубае или Майами, как у российских депутатов, и даже не квартира на «золотой миле» в центре Москвы. Всего 40м2 в Новокосино. Но тем не менее. Такая квартира стоит около 7,5 миллионов рублей. И купил ее наш ФСБшник Кудрявцев без ипотеки. Принес 7,5 миллионов и купил», - сообщил Алексей Навальный в своем блоге.
Оппозиционер считает, что эта квартира могла стать наградой сотруднику ФСБ за участие в его отравлении.
Напомним, ранее юрист ФБК Любовь Соболь приехала домой к Константину Кудрявцеву, чтобы задать ему несколько вопросов об отравлении Алексея Навального, но была задержана полицией. Теперь Соболь обвиняют в «нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения». Дело против нее возбудили по жалобе тещи силовика Галины Субботиной.