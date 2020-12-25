25 декабря 2020, 12:58
Сотрудникам «Газпрома» повысили зарплату на 2%, так как «год был непростой»
Глава государственной компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил о повышении зарплаты сотрудникам на 2%. Радостную для работников новость он сообщил в ходе предновогоднего совещания
Глава государственной компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил о повышении зарплаты сотрудникам на 2%. Радостную для работников новость он сообщил в ходе предновогоднего совещания.
Алексей Миллер заявил, что 2020 год хотя и был непростой, но результаты работы оказались хорошими. В этой связи он подписал приказ о повышении зарплат сотрудников в 2021 году на 2%, сообщает «Интерфакс».
При этом в текущем году зарплаты в «Газпроме» выросли на 3%, а в 2019 году повышение составило 4,6%.