Против юриста ФБК возбудили дело из-за попытки пообщаться с фигурантом расследования об отравлении Навального
Правоохранительные органы возбудили в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия»
Правоохранительные органы возбудили в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия».
Ранее юрист была задержана возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который фигурирует в независимом расследовании об отравлении Алексея Навального. Любовь Соболь сидела в машине около дома силовика и планировала задать ему несколько вопросов по поводу расследования.
Утром в пятницу в квартире Соболь прошли обыски. Оперативники изъяли всю технику, включая гаджеты несовершеннолетней дочери юриста.
Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин рассказал «Открытым медиа», что дело возбуждено по заявлению некой Субботиной. Скорее всего, речь идет о теще Константина Кудрявцева Галине Субботиной. Женщина является одним из собственников квартиры, около которой задержали юриста ФБК.
Директор ФБК Иван Жданов отметил, что это будет первое дело, которое «возбуждено по звонку, в прямом смысле слова».
Напомним, что 21 декабря Любовь Соболь приехала к дому предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева и позвонила к нему в дверь. Мужчина ей не открыл, после чего юрист вернулась в машину. Спустя некоторое время к дому подъехали силовики, которые задержали Соболь. Правоохранители также выгнали всех журналистов, которые приехали к дому Кудрявцева.