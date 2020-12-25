25 декабря 2020, 11:41
В России выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрировали смерть 563 ковидных пациентов. С начала пандемии число заразившихся составило уже 2 992 706 человек, а число умерших выросло до 53 659 человек
В России за прошедшие сутки выявили 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрировали смерть 563 ковидных пациентов.
С начала пандемии число заразившихся составило уже 2 992 706 человек, а число умерших выросло до 53 659 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 7 315 заразившихся, в Петербурге – 3751, в Московской области – 1 576, в Нижегородской области – 505, в Свердловской области – 403, в Ростовской области – 388, в Красноярском крае – 328, в Воронежской области – 391, в Архангельской области – 375, в Свердловской области – 403, в Псковской области – 416.