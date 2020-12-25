25 декабря 2020, 11:32
В Тамбове сотрудники ФСБ задержали 17-летнего юношу по делу о подготовке теракта
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. По подозрению в подготовке атаки силовики задержали 17-летнего подростка
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. По подозрению в подготовке атаки силовики задержали 17-летнего подростка.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что по месту жительства задержанного были обнаружены материалы для создания бомбы и средства связи, содержащие интернет-инструкции по сборке и применению взрывного устройства.
В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
Где и когда задержанный планировал осуществить теракт, не сообщается.