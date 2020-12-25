Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в ее квартире
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила, что рано утром в пятницу к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. «Видимо у меня дома будет обыск», - сообщила оппозиционер
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила, что рано утром в пятницу к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. «Видимо у меня дома будет обыск», - сообщила оппозиционер.
«У меня заклеили камеру на площадке. Я слышала, как ломают дверь. Стучат, говорят, что пришла полиция. У меня еще ни разу не было личного обыска. Но все бывает в первый раз», - написала Любовь Соболь в своем Twitter.
Последняя запись в Twitter юриста гласит, что полиция разрешила мужу Соболь и ее дочери покинуть квартиру, однако с ней связь пропала.
Визит силовиков может быть связан с недавним задержанием Любови Соболь возле дома одного из фигурантов расследования об отравлении Алексея Навального Константина Кудрявцева. Юриста тогда оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотрудникам полиции.
После задержания полицейские планировали допросить Соболь в рамках проверки о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.