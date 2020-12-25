Сын экс-главы Клинского района Подмосковья пытался покончить с собой во время экстрадиции из Испании
Сын бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить с собой во время экстрадиции в Россию. Инцидент произошел в аэропорту Барселоны
Сын бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить с собой во время экстрадиции в Россию. Инцидент произошел в аэропорту Барселоны.
Валерий Постригань был задержан в Испании по запросу российских властей в 2019 году. 12 ноября текущего года россиянин был доставлен правоохранительными органами Испании в аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась из-за попытки суицида задержанного, сообщает ТАСС.
В России сына бывшего подмосковного чиновника обвиняют в мошенничестве с земельными участками и недвижимостью. Ущерб от его действий оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Александр Постригань был осужден на 15 лет по делу о получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий.