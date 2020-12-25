25 декабря 2020, 08:03
«Роскосмос» подал иск на 4,7 млрд рублей к производителю ракет «Союз»
Государственная корпорация «Роскосмос» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 4,7 млрд рублей к производителю ракет-носителей «Союз» - самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс»
Государственная корпорация «Роскосмос» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 4,7 млрд рублей к производителю ракет-носителей «Союз» - самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс».
Иск «Роскосмоса» пока не принят к рассмотрению, а исковые требования не разглашаются.
Иск корпорации может быть связан с бракованными деталями для ракет «Союз-2». Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что бракованной оказалась целая партия клапанов для двигателей первых ступеней ракет.