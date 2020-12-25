25 декабря 2020, 07:49
В Рязанской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Погибли три человека
В Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который выполнял маршрут Москва - Волгоград. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который выполнял маршрут Москва - Волгоград. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека.
В ГУ МЧС по региону сообщили РИА Новости, что авария произошла на 247 километре трассы Р-22 на территории Скопинского района. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, а затем опрокинулось.
В автобусе находились 26 человек, включая двух водителей.
В результате происшествия погибли три человека, еще 12 пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации.