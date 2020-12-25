Вирусолог связал резкий рост заболеваемости коронавирусом в России с несоблюдением мер предосторожности
Причиной стремительного роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России стало несоблюдение гражданами масочного режима, социальной дистанции и режима самосохранения
Причиной стремительного роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России стало несоблюдение гражданами масочного режима, социальной дистанции и режима самосохранения. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
Вирусолог также выразил мнение, что рост статистики по числу заражений COVID-19 не является поводом для того, чтобы с уверенностью говорить о намечающейся тенденции. «По одному дню сказать сложно, потому что очень варьируются цифры количества зараженных в день», - отметил Максим Скулачев.
Одновременно с этим специалист заявил, что тревожная статистика по числу заболевших – это серьезный повод ограничить количество выходов из дома и беречь здоровье.
Напомним, что 24 декабря в России было зарегистрировано рекордное число новых заражений COVID-19. В стране за сутки было выявлено 29 935 заболевших. Также было зарегистрировано рекордное число умерших от осложнений – 635 человек.