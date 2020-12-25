Основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk обвинили в хищении
Основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского обвинили в хищении денежных средств «Покровского рудника», который принадлежит компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление рудника
Основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского обвинили в хищении денежных средств «Покровского рудника», который принадлежит компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление рудника.
Также появилась информация о том, что сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисах «Покровского рудника» в Москве и Благовещенске. По некоторым данным, г-н Масловский был задержан, однако официального подтверждения данных сведений нет.
В заявлении «Покровского рудника» говорится, что Павел Масловского в составе организованной группы похитил деньги предприятия с целью личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.
В компании Petropavlovsk комментировать обвинения в адрес Масловского и обыски отказались, сославшись на отсутствие информации.
Напомним, что в лета текущего года в компании Petropavlovsk продолжается конфликт между акционерами и менеджментом компании. Основатель компании Павел Масловский не вошел в совет директоров, так как против него проголосовали акционеры в лице «Южуралзолота», фондов Slevin и Everest, а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова.
Временным гендиректором Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков, однако «Покровский рудник» отказался подчиняться новому менеджменту головной компании.