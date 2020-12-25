Власти Москвы заказали для МФЦ комплексы по диагностике ожирения за 90 млн рублей
Согласно тендерной документации, диагностические комплексы должны измерять общий вес тела, индекс массы тела, насыщенность крови кислородом и количество выдыхаемого углекислого газа
Мэрия Москвы заказала 26 диагностических комплексов для многофункциональных центров (МФЦ). Стоимость контракта составляет 89,4 млн рублей.
Согласно тендерной документации, диагностические комплексы должны измерять общий вес тела, индекс массы тела, насыщенность крови кислородом и количество выдыхаемого углекислого газа.
Аппараты планируется использовать для бесплатного обследования москвичей в центрах предоставления государственных услуг.
«При определении состава тела анализатор InBody покажет массу скелетной мускулатуры, содержание жира, соотношение внутриклеточной и внеклеточной жидкостей», - рассказал «Открытым медиа» представитель ГБУ МФЦ.
C апреля 2020 года ГБУ МФЦ заключил уже 17 госконтрактов на закупку таких диагностических комплексов на 128,9 млн рублей. Все контракты получило ООО «Инфинити-трейд», которое было единственным участником тендеров.
Единственным учредителем ООО «Инфинити-трейд» является Екатерина Максимчук, а по данным на 2019 год в компании работало всего два сотрудника. При этом фирма получила госконтракты на 690 млн рублей.