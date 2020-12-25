В Якутии депутат во время онлайн-совещания пожаловался на «отвлекающее» декольте министра
В Якутии во время рабочего совещания, которое проходило в онлайн-формате депутат от КПРФ Петр Аммосов подверг критике внешний вид главы Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких
В Якутии во время рабочего совещания, которое проходило в онлайн-формате депутат от КПРФ Петр Аммосов подверг критике внешний вид главы Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких.
Парламентарий пожаловался, что не смог сосредоточиться на докладе из-за декольте министра. Аммосов выступал с докладом сразу после Высоких.
«Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Понимаете… Это как-то нехорошо. Это, по крайнее мере, ну не знаю как назвать, но, конечно, как мужчина - красиво», - заявил депутат, слова которого приводит «Росбалт».
Ирина Высоких на слова депутата обиделась и заявила: «Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами». Однако спикер парламента Якутии осадил министра, заявив, что у нее нет права «комментировать народных депутатов».
Между тем, издание «Муксун» сообщает, что депутат Виктор Федоров принес Ирине Высоких извинения за высказанный сексизм в ее сторону.