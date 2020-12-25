Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» церковных свечей
Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» церковных свечей. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что покупка свечей у сторонних производителей, а не у фабрики «Софрино», наносит ущерб бюджету РПЦ
Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» церковных свечей. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что покупка свечей у сторонних производителей, а не у фабрики «Софрино», наносит ущерб бюджету РПЦ.
«Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения „левых“ свечей», - заявил патриарх в ходе ежегодного епархиального собрания Москвы.
Глава РПЦ заявил, что «Софрино» является одним из важных источников пополнения бюджета, а отказ от поддержки предприятия приведет к отказу от многих важных программ, которые централизованно осуществляет сегодня Московская патриархия, сообщает РИА Новости.
Отметим, что церковное предприятие «Софрино» находится в Московской области в одноименном городе. Предприятие производит свечи, иконы, облачения, богослужебную утварь и другое