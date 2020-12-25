Журналисты нашли у главы правительства Ярославской области дом и участок в элитном поселке под Москвой
Интернет-журнал «7×7», «Новая газета» и Школа районной антикоррупции опубликовали расследование о недвижимости главы правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко
Интернет-журнал «7×7», «Новая газета» и Школа районной антикоррупции опубликовали расследование о недвижимости главы правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.
Журналисты выяснили, что в 2015 году чиновник получил участок земли площадью 2317 кв.м. вместе с домом в подмосковном поселке Азарово от компании бизнесмена Валерия Маркелова, который проходит по делу полковника-полиции Дмитрия Захарченко.
В 2015 году Дмитрий Степаненко занимал должность главы Минсельхоза и продовольствия Московской области. В последующие годы недвижимостью в Азарово обзавелись отец и теща чиновника. Общая стоимость этих активов оценивается в 255 млн рублей. При этом в декларации за 2014 год Степаненко указал только доли в квартирах с родственниками и два участка площадью 11939 и 9064 кв.м.
До Степаненко участком и домом владело ООО «КУМ». Название расшифровывается как Крапивин, Ушерович, Маркелов. Последний сейчас обвиняется в крупном хищении денежных средств на госконтрактах РЖД и передаче полковнику-миллиардеру Захарченко взяток на сумму более 2 млрд рублей.
В расследовании также говорится о компании «Азимут Отель», которая после назначения Дмитрия Степаненко главой ярославского правительства стала активно развивать в регионе свои гостиничные проекты. Ранее чиновник входил в совет директоров компании.
Кроме того, госконтракты на вывоз и утилизацию мусора в Ярославской области получила компания «Хартия» одного из сыновей бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря Чайки. Последний занимал должность советника губернатора Подмосковья и является соседом семьи Степаненко.