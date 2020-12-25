25 декабря 2020, 01:38
В инфекционной больнице в Коммунарке от коронавируса скончался бизнесмен из списка Forbes
Основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов скончался от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке.О смерти бизнесмена сообщил гендиректор ПАО «Сусуманзолото» Александр Чугунов
Основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов скончался от коронавируса в инфекционной больнице в Коммунарке.
О смерти бизнесмена сообщил «Магаданской правде» гендиректор ПАО «Сусуманзолото» Александр Чугунов.
71-летний Владимир Христов в 2020 году попал в список самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 500 млн долларов.
Бизнесмен почетным гражданином Магаданской области, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 1994 по 2010 год Христов несколько раз избирался в Магаданскую облдуму.