Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор полицейским, осужденным за изнасилование задержанной
Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор троим бывшим полицейским, которые судом первой инстанции были признаны виновными в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебной машине
Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор троим бывшим полицейским, которые судом первой инстанции были признаны виновными в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебной машине.
Областной суд отменил приговор силовикам и направил дело на новое рассмотрение. Обвиняемых Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова отпустили из-под ареста, установив им меру пресечения в виде запрета общаться между собой и с потерпевшей, сообщает ТАСС.
На каком основании обвинительный приговор бывшим полицейским был отмене, не сообщается.
В июле 2020 года Ленинский райсуд Екатеринбурга осудил троих бывших сотрудников ППС Вадима Мустафина, Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина на сроки от 6 до 6,5 лет за изнасилование задержанной 22-летней девушки в служебной машине. По версии следствия, приезжая из Казахстана ночью выходила из сауны, а сотрудники ППС заподозрили ее в проституции.
Адвокат потерпевшей Алексей Бушмаков сообщал, что защита полицейских пыталась переквалифицировать дело об изнасиловании на секс по обоюдному согласию. «Они считают, что потерпевшая оказывала интимные услуги, поэтому её можно было насиловать», - заявил защитник.