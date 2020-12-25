Госдума после изменения Конституции законодательно не оформила ни одной «социальной» поправки
Депутаты Государственной думы РФ, которые в скором времени уйдут на каникулы, не подготовили ни одного законопроекта по закреплению «социальных» поправок в Конституцию, хотя изменения в Основной закон были внесены полгода назад
Депутаты Государственной думы РФ, которые в скором времени уйдут на каникулы, не подготовили ни одного законопроекта по закреплению «социальных» поправок в Конституцию, хотя изменения в Основной закон были внесены полгода назад. Что в очередной раз подтверждает версию, согласно которой поправки затевались исключительно ради обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Парламентарии ранее приняли законы об обнулении президентских сроков Владимира Путина, о гарантиях неприкосновенности бывшего главы государства, о Госсовете и статусе сенаторов. Однако законопроекты, закрепляющие социальные гарантии, сохранение культуры, защиту животных, поддержку материнства и детства, на рассмотрение нижней палаты парламента внесены так и не были.
Примечательно, что когда власти агитировали россиян голосовать за изменение Конституции, то упор делался именно на «социальные» поправки, а поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина вообще в информационной кампании не упоминалась.
Депутаты Госдумы заявили «Открытым меди», что работу над социальными поправками отложат до избрания нового созыва парламента, поскольку действующим парламентариям с учетом выходных и праздников осталось работать не так много.
Источник издания в Администрации президента заверил, что работа над законодательным оформлением «социальных» поправок к Конституции, которые как раз и понравились избирателям, «уже ведется».