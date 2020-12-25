25 декабря 2020, 00:03
Власти Москвы и Подмосковья объявили 31 декабря выходным днем
Власти Москвы и Московской области вслед за многими другими регионами объявили 31 декабря выходным днем. Отметим, что последний день года выпадает на четверг
Фото: Ведомости
Власти Москвы и Московской области вслед за многими другими регионами объявили 31 декабря выходным днем. Отметим, что последний день года выпадает на четверг.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 24 декабря, подписали соответствующие распоряжения.
Московским и подмосковным работодателям рекомендовано отпустить своих сотрудников по домам 31 декабря с сохранением зарплаты.
Ранее 31 декабря был объявлен выходным днем в 58 регионах России. Из них власти 13 регионов (включая Москву и область) приняли такое решение после того, как идею сделать последний день года выходным одобрил президент Владимир Путин.