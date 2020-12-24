Телефонные мошенники заработали на доверчивых россиянах 150 млрд рублей
Лже-сотрудники банков за один «удачный» звонок держателю карты получают в среднем 27 тысяч рублей, а через банкоматы – 15 тысяч рублей. Фиктивные медики может заработать за один звонок доверчивому гражданину до 50 тысяч рублей
Телефонные и онлайн-мошенники в текущем году заработали на доверчивых россиянах около 150 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики BrandMonitor.
Исследование показало, что мошенники получили около 66 млрд рублей под видом сотрудников различных банков, еще 46,5 млрд рублей они заработали на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд рублей - на фишинговых сайтах и несуществующих интернет-магазинах.
Лже-сотрудники банков за один «удачный» звонок держателю карты получают в среднем 27 тысяч рублей, а через банкоматы – 15 тысяч рублей. Фиктивные медики может заработать за один звонок доверчивому гражданину до 50 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Также сообщается, что Центробанк России только в первой половине 2020 года заблокировал более 9,7 тысячи мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.