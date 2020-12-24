Глава Минпромторга рассказал об источниках своего дохода и бизнесе семьи
Глава Минпромторга Денис Мантуров, который является одним из самых богатых чиновников правительства, не увидел конфликта интересов в том, что его родственники владеют активами в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе
Глава Минпромторга Денис Мантуров, который является одним из самых богатых чиновников правительства, не увидел конфликта интересов в том, что его родственники владеют активами в гостиничном и сельскохозяйственном бизнесе.
В интервью телеканалу РБК высокопоставленный чиновник заявил, что основным источником доходов для него и его семьи является размещение на депозитах средств, заработанных им до прихода на государственную службу. Денис Мантуров напомнил, что до прихода на госслужбу он 20 лет занимался бизнесом.
Чиновник уверяет, что за тот период он заработал достаточно денег, чтобы сейчас получать доход за счет размещения средств на депозитах.
«Я получаю дивиденды или проценты от вкладов, члены семьи имеют возможность развивать свои собственные направления, в том числе в сельхознаправлении, что точно никак не противоречит и не имеет конфликта интересов с моим блоком, который я курирую», - заяви министр.
Денис Мантуров задекларировал за 2019 год доход в размере 586 млн рублей и стал самым богатым чиновником из федерального правительства. В его собственности находятся квартира площадью 480,9 кв. м, земельный участок площадью 11,4 тыс. кв. м, два гостевых дома (1,2 тыс. и 495,5 кв. м), автомобили Range Rover, ВАЗ Lada Vesta и «Москвич 408».
По данным СМИ, с семьей Дениса Мантурова связано винодельческое хозяйство «Мантра» в Краснодарском крае. Их партнером в этом бизнесе является сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Станислав Чемезов.
Мантуровы также владеют АО «Жемчужина» - застройщиком комплекса элитных апартаментов и таунхаусов Fellini, и пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы. Сейчас гостиница передана под правление Hilton Worldwide.