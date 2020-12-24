24 декабря 2020, 16:15
Бывший вице-губернатор Кубани стал фигурантом дела из-за незаконной бизнес-деятельности
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского заподозрили в незаконном участии в бизнесе. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»
Фото: yuga.ru
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского заподозрили в незаконном участии в бизнесе. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
По версии следствия, Сергей Пуликовский занимался бизнесом как лично, так и через доверенное лицо члена совета директоров строительной компании. В 2017 году фирма передала права на помещения подконтрольной организации, а чиновник и его родственники получили право собственности на нежилое помещение, стоимость которого оценивается в 12,8 млн рублей.
Сергей Пуликовский занимал должность вице-губернатора Краснодарского края до марта 2020 года. В правительстве региона он отвечал за военные вопросы и казачество.