Власти Москвы разрешили вакцинировать полицейских, судей, работников общепита и ЖКХ
Мэр Сергей Собянин сообщил, что с понедельника привиться могут работники предприятий общественного питания, служб ЖКХ и спортивных организаций, а также представители сотрудники полиции, прокуратуры и судьи
Мэрия Москвы с 28 декабря расширяет список профессиональных групп, представители которых могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции.
Мэр Сергей Собянин сообщил, что с понедельника привиться могут работники предприятий общественного питания, служб ЖКХ и спортивных организаций, а также представители сотрудники полиции, прокуратуры и судьи. На бесплатную вакцину также могут рассчитывать волонтеры, работники НКО и религионзных организаций.
Напомним, что первыми возможность привиться от коронавируса получили медики, учителя и социальные работники. Позже вакцинировать стали работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг, а затем работников промышленности, транспорта и СМИ.
Ежедневно в Москве прививают около 2 тысяч человек, однако власти рассчитывают вакцинировать около 7 миллионов человек.