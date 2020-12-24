«Диссернет» обнаружил плагиат в диссертации бывшего главврача омской больницы Мураховского
Сообщество «Диссернет», которое борется с плагиатом в научных трудах высокопоставленных россиян, обнаружило некорректные заимствования в диссертации Александра Мураховского
Сообщество «Диссернет», которое борется с плагиатом в научных трудах высокопоставленных россиян, обнаружило некорректные заимствования в диссертации Александра Мураховского.
Мураховский занимал должность главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске, куда в тяжелом состоянии был доставлен Алексей Навальный. Этот человек отрицал факт отравления оппозиционера и объяснял кому политика «нарушением обмена веществ». Помимо этого, главврач не давал разрешения на транспортировку Навального на лечение в Германию.
Позже Александр Мураховский был назначен главой Министерства здравоохранения Омской области.
По данным «Диссернета», кандидатскую диссертацию на тему «Социально-гигиеническая оценка востребованности медицинских технологий при амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи взрослому населению» г-н Мураховский защитил в декабре 2013 года. Специалисты обнаружили в этой научной работе заимствования во введении, а также ряд некорректных заимствований из работы Елены Тоцкой в основной части.