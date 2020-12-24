Управделами президента потратит 2,9 млн рублей на новогодние елки из Дании
Управление делами президента закупило 35 живых новогодних елок из Дании на 2,9 млн рублей. Соответствующий контракт на портале госзакупок разместило «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти», подведомственное Управделами
Управление делами президента закупило 35 живых новогодних елок из Дании на 2,9 млн рублей. Соответствующий контракт на портале госзакупок разместило «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти», подведомственное Управделами.
Новогодние елки из Дании подрядчик должен поставить непосредственно в Управделами президента на Старой площади, а также в здание правительства на Краснопресненской набережной и в Кремль.
В контракте говорится о поставке 11 обычных елей высотой 3 метра по цене 52 980 рублей за штуку, 7 елей класса «супер-премиум» аналогичной высоты стоимостью 75 877 рублей за штуку, четыре елки высотой пять метров за 138 315 рублей каждая и по одной «супер-премиум» ели высотой в 6 и 7 метров по 175 614 и 209 196 рублей соответственно.
Напомним, что на установку и украшение новогодней елки на Соборной площади московского Кремля Управделами президента уже потратило 7,9 млн рублей.