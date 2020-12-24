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Политика
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24 декабря 2020, 13:55

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за распространение информации об инагентах

Депутаты Госдумы 24 декабря в первом чтении одобрили законопроект о введении штрафов за распространение информации о физических лицах и организациях, которые находятся в списке иностранных агентов Минюста

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах за распространение информации об инагентах

Депутаты Госдумы 24 декабря в первом чтении одобрили законопроект о введении штрафов за распространение информации о физических лицах и организациях, которые находятся в списке иностранных агентов Минюста.

В соответствии с этим документом, гражданам, распространившим сообщение об иноагентах без указания на этот статус, грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, например, компьютера, с которого было распространено сообщение.

Должностным лицам за аналогичное нарушение грозит штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, также с конфискацией предмета правонарушения.

Организациям, внесенным в реестр иноагентов, за неуведомление Минюста о финансировании из иностранных источников грозят штрафы на суммы от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, а за распространение своих материалов без маркировки «инагент» - штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов призвал коллег голосовать против данного законопроекта, поскольку даже авторы документа не знают, как он будет работать. Парламентарий отметил, что теперь всем гражданам нужно будет изучать реестр инагентов, иначе они рискуют попасть на крупный штраф и конфискацию своих гаджетов.

«Нас после того, как мы будем принимать этот законопроект, нас уже не «бешеным принтером» будут называть, а «врагами народа», потому что я что-то не припомню, чтобы мы народу в последнее время что-то дружественное сделали»», - добавил возмущенный депутат.

В свою очередь представитель КПРФ Алексей Куринный высказал опасение, что штрафы могут коснуться миллионов граждан, которые могут случайно распространить информацию, не зная о том, что какая-то организация признана иностранным агентом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил, что такой закон нужен. И он станет ответом «тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным».

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