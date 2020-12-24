Экологическая катастрофа в Норильске стала самой масштабной за все время наблюдения
Экологическая катастрофа в Норильске, в результате которой произошла утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива в почву и водоемы, стала самой масштабной за все время наблюдения. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян
Экологическая катастрофа в Норильске, в результате которой произошла утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива в почву и водоемы, стала самой масштабной за все время наблюдения. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», - заявил один из руководителей ведомства, слова которого приводит РИА Новости.
Г-н Чуприян также заявил, что катастрофа в Норильске показала, что спасателям необходима техника, которая может не только «качать соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты».
Разлив топлива в Норильске произошел в конце мая 2020 года в результате аварии на ТЭЦ-3, которая принадлежит структуре «Норильского никеля». В воду и почву попало более 20 тыс. тонн дизельного топлива, а площадь загрязнения составила 180 тыс. кв.м. При этом «Норникель» и Роспотребнадзор сообщили об экологическом бедствии только спустя несколько дней после аварии, за что получили нагоняй от президента.
Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей, однако в «Норникеле» считают эту цифру завышенной в семь раз.