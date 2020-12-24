24 декабря 2020, 12:59
Госдеп США пригрозил Москве новыми санкциями из-за причастности ФСБ к отравлению Навального
Госдепартамент США заявил о причастности ФСБ России к отравлению оппозиционера Алексея Навального и анонсировал введение новых санкций в отношении РФ
Госдепартамент США заявил о причастности ФСБ России к отравлению оппозиционера Алексея Навального и анонсировал введение новых санкций в отношении РФ.
В ведомстве считают, что сотрудники ФСБ использовали для покушения на Алексея Навального нервно-паралитическое вещество «Новичок». «Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российских властей. Но президент России Владимир Путин и другие официальные лица хотят, чтобы мы поверили в обратное», - говорится в заявлении Госдепа, которое цитирует The Hill.
Власти США в настоящее время занимаются подготовкой новых санкций в отношении российских чиновников и силовиков из-за отравления Навального.