Супругов из Калининграда приговорили к 12 и 13 годам колонии из-за приглашения на свадьбу сотрудника ФСБ
Суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы с отбыванием сока в колонии общего режима, а ее муж Константин Антонец получил 12 лет колонии строгого режима
В Калининграде суд вынес обвинительный приговор супружеской паре, которых обвинили в государственной измене после приглашения на свою свадьбу сотрудника ФСБ.
Суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы с отбыванием сока в колонии общего режима, а ее муж Константин Антонец получил 12 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Супругов признали виновными в передаче спецслужбам Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко. Последний был гостем у них на свадьбе в 2015 году, но сам активно фотографировался с другими гостями и раздавал им свои визитки.
Фотографии и видео со свадьбы гости выкладывали в соцсети, а затем эти материалы попали в сюжет латвийского телеканала, так как среди гостей были граждане прибалтийского государства.