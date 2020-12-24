Российские госкомпании обяжут закупать отечественные товары по квотам
Обязанность закупать российские товары возложат на компании, доля государства в которых составляет более 50%. Исключение будет сделано для предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются федеральным и региональным органам власти
Минпромторг России предложил обязать государственные компании закупать отечественные товары по квотам и отчитываться о проделанной работе. Ведомство по поручению президента Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова уже подготовило соответствующий документ.
Обязанность закупать российские товары возложат на компании, доля государства в которых составляет более 50%. Исключение будет сделано для предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются федеральным, региональным и муниципальным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам.
Квота по закупкам будет рассчитываться от общего годового объема госкомпаний по каждой конкретной товарной позиции. По данным «Коммерсанта», эта доля будет варьироваться в диапазоне 50-90%.
Отчитываться о выполнении закупок или причинах их срыва компаниям придется самостоятельно и с предоставлением в Минпромторг выписки из реестров промышленной или радиоэлектронной продукции, которые ведет ведомство.