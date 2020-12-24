Депутат Дмитрий Вяткин опроверг обвинения в грубом общении с журналисткой
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, который является автором законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, отверг обвинения в грубом общении с журналисткой
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, который является автором законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, отверг обвинения в грубом общении с журналисткой. Ранее «Медиазона» сообщила, что парламентарий на просьбу дать комментарий для телеканала «Настоящее время» послал корреспондентку «в жопу».
На сайте издания была опубликована видеозапись разговора, в ходе которого депутат Вяткин отказался от комментариев и послал журналистку в грубой форме.
Сам единоросс заявил, что на записи голос другого неизвестного ему человека. «С журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю. За эти дни почти все, кто хотел получить мои комментарии, их получили. Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону)», - заявил депутат, слова которого приводит Znak.com.
Позже Дмитрий Вяткин сообщил изданию «Подъем», что журналистка позвонила ему, признала ошибку и принесла извинения, а редакция «Настоящего времени» пообещала опубликовать опровержение.