Депутаты горсовета Новосибирска потребовали от СКР возбудить дело по факту отравления Навального
Десять депутатов городского совета Новосибирска направили обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального с учетом открывшихся обстоятельств
Десять депутатов городского совета Новосибирска направили обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального с учетом открывшихся обстоятельств. Речь идет о расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором говорится о причастности к покушению на оппозиционера сотрудников ФСБ России.
Обращение к главе СКР подписали депутаты от «Коалиции Новосибирск 2020», члены фракции КПРФ и один независимый депутат.
Парламентарии отметили, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, публикации СМИ являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела новосибирские депутаты требуют объяснить его причины. Сами народные избранники считают, что бездействие правоохранительных органов ведет к расколу общества и снижению авторитета государства в глазах граждан.
Напомним, ранее требования о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального в СКР направили депутаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Со стороны Следственного комитета никакой реакции на депутатские обращения не последовало.