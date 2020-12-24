24 декабря 2020, 11:45
В России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
В России за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. По стране было выявлено 29 935 заболевших. Ранее некоторые СМИ сообщали, что власти могут ввести жесткие ограничения при 30 тысячах заболевших в сутки
В России за минувшие сутки было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. По стране было выявлено 29 935 заболевших. Ранее некоторые СМИ сообщали, что власти могут ввести жесткие ограничения, если суточный прирост заразившихся достигнет отметки в 30 тысяч человек.
Оперштаб по контролю за распространением COVID-19 сообщает, что за сутки от осложнений скончались 635 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
В Москве выявили 8 203 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 756, в Московской области – 1 538, в Нижегородской области – 502, в Свердловской области – 418, в Ростовской области – 383, в Воронежской области – 393, в Архангельской области – 385.