Неизвестные похитили из здания МИД России миллион долларов наличными
Неизвестные похитили из здания Министерства иностранных дел России на Смоленско-Сенной площади миллион долларов. Эти деньги лежали в коробке из-под водки. Кража была совершена еще в 2019 году, но известно об этом стало только сейчас
Неизвестные похитили из здания Министерства иностранных дел России на Смоленско-Сенной площади миллион долларов. Эти деньги лежали в коробке из-под водки.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что кража была совершена еще в 2019 году, но известно об этом стало только сейчас.
По данным телеканала, похищенные деньги были частью 1,5 млн долларов, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана. Деньги были доставлены в Москву дипломатической почтой и находились в коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом.
29 ноября 2019 года валюту оставили в кабинете ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой, а в декабре обнаружилась недостача в миллион долларов.
Наталья Агальцова на допросе сообщила, что обнаружила недостачу, когда вопреки инструкции самостоятельно вскрыла коробку. По словам чиновницы, только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже лежали «куклы» номиналом в один доллар.
Недостачу женщина решила покрыть за счет средств из кассы, своих накоплений в размере 200 тысяч долларов и кредита на 3 млн рублей. В выдаче кредита банк Агальцовой отказал, из-за чего она пыталась покончить с собой.
В рамках расследования был задержан также сожитель Агальцовой, но он проходит по делу как свидетель. Пропавшие деньги так и не нашли.