Высланных из Колумбии российских дипломатов «раскрыли» спецслужбы США и Великобритании
Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатических работников Александра Паристова и Александра Белоусова. Их подозревают в работе на разведку
Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатических работников Александра Паристова и Александра Белоусова. Их подозревают в работе на разведку.
По версии колумбийских властей, российские дипломаты завербовали информантов в городе Кали ради военной разведки.
Издание El Tiempo сообщает, что к высылке сотрудников российский дипмиссии могут быть причастны США и Великобритания. Так, в Вашингтоне и Лондоне обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений, отправляемых из Колумбии в Россию». Это происходило в 2017 году на фоне «существенных перестановок» в дипломатическом корпусе страны.
Затем разведка США и Великобритании установила, что в Колумбии действуют россияне, которые ведут сбор информации о политике и экономике страны, а также о научных разработках. Эти сведения якобы передавались в Кремль.
«Колумбия вряд ли решилась бы на высылку россиян без поддержки своего главного союзника - США», - отмечают местные журналисты.
Российские власти отрицают обвинения в шпионаже. Накануне Москва в ответ выслала двух колумбийских дипломатов.