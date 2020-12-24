В Брянске военкомы пытаются забрать в армию призывника с коронавирусом
Отец призывника рассказал «Брянским новостям», что его сын заразился COVID-19, в конце октября. Тесты подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекцией, а позже у юноши выявили еще и гнойную ангину
В Брянске местного жителя призывного возраста, заразившегося коронавирусом, обвинили в попытке уклониться от службы в армии.
Отец призывника рассказал «Брянским новостям», что его сын заразился COVID-19, в конце октября. Тесты подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекцией, а позже у юноши выявили еще и гнойную ангину. Врачи сказали, что такое осложнение возможно после коронавируса, поэтому призывнику снова дали больничный.
В брянском военкомате заявили, что «так долго болеть никто не может» и обвинили молодого человека в уклонении от армии. Сотрудники военкомата также пришли в квартиру призывника и пригрозили надеть на него наручники.
«Температура до сих пор 37,5. В общем, приказали сегодня прибыть в военкомат. Как все будет дальше, не знаю…», - сообщил отец юноши.
В военкомате в свою очередь заявили, что призывнику никто не угрожал, а сотрудники просто пришли «оповестить» его о необходимости явиться на призывной пункт.