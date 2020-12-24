Правозащитники в ответ на «закручивание гаек» создали «службу оперативного реагирования на репрессии»
Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что создание такой службы стало ответом правозащитников на «воинственную и милитаристскую риторику высших должностных лиц, а также принятие репрессивных законов»
Правозащитная организация «Агора» объявила о создании «службы оперативного реагирования на репрессии».
Глава организации Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что создание такой службы стало ответом правозащитников на «воинственную и милитаристскую риторику высших должностных лиц, а также принятие репрессивных законов».
В «Агоре» считают, что общественно-политическая обстановка в России может резко ухудшиться, а в первую очередь усилится давление на неправительственные организации, активистов, организаторов и участников протестов, а также на независимые медиа и пользователей соцсетей, которые критикуют власть.
«Служба оперативного реагирования на репрессии» будет помогать организациям и гражданам противостоять давлению со стороны государства, сообщают «Открытые медиа».