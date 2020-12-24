В Госдуме предложили снова полностью приостановить международное авиасообщение
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил властям повторно приостановить авиасообщение со всеми иностранными государствами на фоне выявления нового штамма коронавируса в Великобритании
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил властям повторно приостановить авиасообщение со всеми иностранными государствами на фоне выявления нового штамма коронавируса в Великобритании. Ранее в оперштабе по контролю за распространением COVID-19 заявили о временном прекращении полетов в эту страну.
В своем письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина парламентарий указал, что в Великобритании и других странах был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. По его мнению, нужно снова закрыть международное авиасообщение, чтобы избежать завоза в Россию вируса нового типа, сообщает RT.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что в России было выявлено 1424 мутации коронавируса, однако «британского» штамма среди них не было.
Более заразную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения коронавирусом данного типа. Случаи заражения также были выявлены в Дании, Голландии и ЮАР. Многие страны уже приостановили авиасообщение с Великобританией.