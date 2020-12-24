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24 декабря 2020, 04:16

Эксперты оценили убытки от отключения интернета в 28,4 млрд рублей в сутки

Общество защиты интернета подсчитало приблизительные убытки, которые могут понести регионы в случае отключения интернета (шатдауна) российскими властями по примеру Белоруссии

Эксперты оценили убытки от отключения интернета в 28,4 млрд рублей в сутки

Общество защиты интернета подсчитало приблизительные убытки, которые могут понести регионы в случае отключения интернета (шатдауна) российскими властями по примеру Белоруссии. В соседней республике, напомним, власти несколько раз отключали интернет во время массовых протестов.

Эксперты подсчитали, что один час без интернета обойдется России в 1,18 млрд рублей, а сутки убытки возрасту уже до 28,4 млрд рублей. Расчеты проводились при курсе доллара в 64,2 рубля (сейчас доллар стоит 75 рублей).

В исследовании представлены гипотетические потери для каждого из регионов. Например, для Москвы убытки от отключения интернета в течение суток оцениваются в 4,8 млрд рублей. Ханты-Мансийский автономный округ потеряет 1,2 млрд рублей, Петербург – 1,1 млрд рублей, а Московская область – 1,1 млрд рублей , сообщает Znak.com.

«Очевидно, принимая политическое решение отключить связь, власти не берут в расчет потери экономики региона — и руководствуются исключительно своими опасениями и нежеланием искать другие пути улаживания конфликта», отмечают авторы исследования.

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