Эксперты оценили убытки от отключения интернета в 28,4 млрд рублей в сутки
Общество защиты интернета подсчитало приблизительные убытки, которые могут понести регионы в случае отключения интернета (шатдауна) российскими властями по примеру Белоруссии
Общество защиты интернета подсчитало приблизительные убытки, которые могут понести регионы в случае отключения интернета (шатдауна) российскими властями по примеру Белоруссии. В соседней республике, напомним, власти несколько раз отключали интернет во время массовых протестов.
Эксперты подсчитали, что один час без интернета обойдется России в 1,18 млрд рублей, а сутки убытки возрасту уже до 28,4 млрд рублей. Расчеты проводились при курсе доллара в 64,2 рубля (сейчас доллар стоит 75 рублей).
В исследовании представлены гипотетические потери для каждого из регионов. Например, для Москвы убытки от отключения интернета в течение суток оцениваются в 4,8 млрд рублей. Ханты-Мансийский автономный округ потеряет 1,2 млрд рублей, Петербург – 1,1 млрд рублей, а Московская область – 1,1 млрд рублей , сообщает Znak.com.
«Очевидно, принимая политическое решение отключить связь, власти не берут в расчет потери экономики региона — и руководствуются исключительно своими опасениями и нежеланием искать другие пути улаживания конфликта», отмечают авторы исследования.