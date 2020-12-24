Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу с ковидными пациентами в Новый год
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительных выплатах медикам, которые будут работать с коронавирусными больными в период новогодних праздников. Предполагается, что медикам в два раза увеличат стимулирующие выплаты
Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительных выплатах медикам, которые будут работать с коронавирусными больными в период новогодних праздников. Предполагается, что медикам в два раза увеличат стимулирующие выплаты.
Глава государства напомнил, что согласно закону все медработники, работающие в праздничные дни, должны получать двойную оплату. В этой связи путин предложил также удвоить выплаты за работу с коронавирусными пациентами, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что по распоряжению президента за борьбу с COVID-19 врачам полагаются стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рубле, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, а младшему - 25 тысяч рублей.
В ряде регионов медики пожаловались на отсутствие выплат, либо выплату «копеечных» надбавок, так как местные чиновники стали начислять деньги исходя из того времени, которое медик непосредственно провел рядом с коронавирусным пациентом.