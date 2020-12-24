В Удмуртии чиновница заявила малоимущим семьям «как родили, так и обеспечивайте»
Глава Удмуртии уволит сотрудницу комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Светлану Пескишеву за некорректное общение с гражданами
Глава Удмуртии уволит сотрудницу комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Светлану Пескишеву за некорректное общение с гражданами.
Поводом для наказания чиновницы послужил ее ответ интернет-пользователям на вопрос о подарках детям из малоимущих семей от государства на Новый год. «Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте», - написана Пескишева.
Позже соцработница заявила, что не писала таких слов, а ее аккаунт якобы был взломан недоброжелателем, который «хает всех чиновников».
В пресс-службе губернатора и правительства Удмуртии «Интерфаксу» сообщили, что такое общение с местными жителями недопустимо. Министерство социальной политики региона извинилось перед гражданами за слова чиновницы. В свою очередь в правительстве сообщили, что обеспечат новогодними подарками детей из малоимущих семей, детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой.