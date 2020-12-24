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24 декабря 2020, 01:38

В Италии родственники умерших от коронавируса пациентов подали в суд на руководство страны

В Ломбардии родственники умерших от коронавируса граждан подали в суд на руководство страны. Итальянцы требуют выплаты компенсации в размере 100 млн евро

В Италии родственники умерших от коронавируса пациентов подали в суд на руководство страны

В итальянской области Ломбардия родственники умерших от коронавируса граждан подали в суд на руководство страны. Итальянцы требуют выплаты компенсации в размере 100 млн ревро.

Ответчиками по иску заявлены премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Граждане считают, что когда в конце февраля 2020 года коронавирусная инфекция начала распространяться в Ломбардии, власти не смогли принять надлежащих мер для предотвращения общенационального локдауна и экономического ущерба от него. Иск подан от лица родственников 500 умерших от COVID-19.

Отметим, что Италия стала первой страной Европы, где коронавирусная инфекция стала стремительно распространяться. Республика находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от коронавируса.

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