В Италии родственники умерших от коронавируса пациентов подали в суд на руководство страны
В Ломбардии родственники умерших от коронавируса граждан подали в суд на руководство страны. Итальянцы требуют выплаты компенсации в размере 100 млн евро
В итальянской области Ломбардия родственники умерших от коронавируса граждан подали в суд на руководство страны. Итальянцы требуют выплаты компенсации в размере 100 млн ревро.
Ответчиками по иску заявлены премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.
Граждане считают, что когда в конце февраля 2020 года коронавирусная инфекция начала распространяться в Ломбардии, власти не смогли принять надлежащих мер для предотвращения общенационального локдауна и экономического ущерба от него. Иск подан от лица родственников 500 умерших от COVID-19.
Отметим, что Италия стала первой страной Европы, где коронавирусная инфекция стала стремительно распространяться. Республика находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от коронавируса.